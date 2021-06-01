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بالصور.. وزارة الدفاع تنقل مواطنًا مصابًا بكورونا من الأردن للسعودية

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الرياض - محمد عبدالله - الإخلاء الطبي الجوي نفَّذ المهمة

نقل فريق الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع، مواطنًا سعوديًا مصابًا بفيروس ، من الأردن؛ حيث أعادته إلى أراضي المملكة العربية في طائرة خاصة.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الدفاع عبر موقع «تويتر»: «الإخلاء الطبي الجوي ينقل مواطنًا سعوديًا مصابًا بفيروس كورونا كوفيد-19 من الأردن إلى المملكة العربية السعودية».

تجدر الاشارة إلى أنّ أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الطبية للقوات المسلحة يقوم سنويًا بنقل أكثر من 2500 مريض بما يزيد عن 1600 رحلة نقل للمرضى والأعضاء من داخل وخارج المملكة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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