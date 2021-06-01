تدريب ينتهي بالتوظيف لحملة الثانوية العامة

أعلن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة عن فتح باب القبول لاستقبال المتقدمين من حملة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بمجال تقنية وصيانة السيارات . ودعا المعهد الراغبين في التقديم إلى الدخول عبر الموقع الالكتروني للمعهد للاطلاع على اشتراطات القبول www.sjahi.org.



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