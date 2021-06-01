خلال 20 يوما.. واشنطن تسلم أكبر قواعدها للجيش الأفغاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد القوات الأمريكية في أفغانستان لتسليم قاعدة "باجرام" الأكبر في البلاد إلى الجيش الأفغاني بحلول 20 يونيو/ حزيران الجاري.

يأتي هذا في إطار المرحلة الجديدة للانسحاب السريع من البلاد، وفق ما ذكر مصدر أمني أفغاني لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المسؤول الأفغاني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه : "من المقرر أن تستغرق عملية الاستعادة حوالى 20 يوماً، لكن قد تكون هذه الفترة أطول أو أقصر".

وتشكل إعادة قاعدة باجرام، التي تؤوي ما يزيد عن 30 ألف جندي ومدني أمريكي ومن قوات الحلف الأطلسي خلال ذروة العمليات العسكرية في عام 2011، علامة فارقة.

ومن جانبه قال متحدث باسم القوات الأمريكية، رافضا الكشف عن هويته، إنه: "سنعيد قاعدة باجرام الجوية، لكن ليس لدي أي تفاصيل أو جدول زمني حول ذلك".

وبعد 20 عاما من بدء تدخلها في أكتوبر/تشرين الأول 2001، تحتفظ الولايات المتحدة بنحو 2500 جندي متمركزين في الأراضي الأفغانية، ومن المرجح انسحابهم خلال الصيف.

وتعد قاعدة باجرام العسكرية، الواقعة على بعد 50 كم شمال شرق كابول في مقاطعة باروان وبناها السوفيات عندما احتلوا البلاد (1979-1989)، أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان.

وكانت الولايات المتحدة والأوروبيون حذرا من استخدام طالبان "عملية انسحاب القوات كذريعة لتعليق عملية السلام".

لكن ميدانياً، واصل المتمردون هجماتهم، لا سيما في الجنوب وفي محيط كابول، حيث احتلوا عدة مناطق، وأحياناً دون قتال أمام جيش منهك، ما أدى إلى فرار عشرات آلاف المدنيين، وفقا للأمم المتحدة.