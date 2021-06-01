الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد الكويت لدى وصوله الرياض

متابعات الخليج 365 - واس

وصل الرياض اليوم صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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