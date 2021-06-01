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محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد الكويت لدى وصوله الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد الكويت لدى وصوله الرياض

متابعات الخليج 365 - واس

وصل الرياض اليوم صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد الكويت لدى وصوله الرياض محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد الكويت لدى وصوله الرياض محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد الكويت لدى وصوله الرياض


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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