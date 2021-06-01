السعودية | الدكتور الربيعة يلتقي بالقائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم بالقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية وخاصة في اليمن، ومناقشة الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومدى توفير لقاحات آمنة للدول ذات الاحتياج ضمن مبادرة كوفاكس العالمية.

و أشادت سترونغ بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين، منوهةً بجهود المركز الإنسانية والإغاثية ومدّه يد العون للشعوب المحتاجة حول العالم.