شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث أوجه التعاون مع وزير الطاقة البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية كواسي كوارتنج.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بمختلف المجالات، كما ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، فيما تطرق الجانبان إلى الفرص والمشاريع الواعدة التي تقدمها رؤية المملكة 2030، بما ينعكس على التنمية المستدامة محلياً وعالمياً. حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي.