شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق لائحة «الضوضاء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، عن بدء تطبيق أنظمة الحماية من الضوضاء تحديد نطاق عمل المركز الوطني لمراقبة الالتزام بلوائح حماية البيئة المتعلقة بالضوضاء، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة. وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة تهدف إلى مراقبة مدى التزام الناس بمعايير مستوى الضوضاء، ورصد وتقييم مستويات الضوضاء بشكل دوري في المملكة،

وإعداد الضوابط والمتطلبات لرصد وقياس وضبط مستويات الضوضاء ووضع خطط للحد منها لنشر البيانات والتقارير البيئية. المتعلقة بالضوضاء.

كما تهدف إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة عندما يقترب الناس من الحدود المسموح بها لمستويات الضوضاء. وأشارت إلى أن تطبيق اللائحة التنفيذية للضوضاء يشمل الجميع في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والحساسة بيئياً، وكذلك على جوانب الطرق ومواقع البناء