شكرا لقرائتكم خبر عن نقل سعودي مصاب بكورونا من الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع -إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله – ، مواطن سعودي مصاب بكورونا من المملكة الأردنية الهاشمية إلى المملكة بالتعاون مع فريق طبي مختص من وزارة الصحة والذي يعاني من مضاعفات إصابته بفايروس كورونا حيث تطلبت حالته إلى استخدام جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم الإيكمو (ECMO ) أثناء النقل بطائرة الإخلاء الطبي الجوي.

الجدير بالذكر أن طائرات الإخلاء الطبي الجوي قامت بنقل أكثر من ( 75 ) حالة مصابة بفايروس كورونا دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس .