شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية 8 من صناع كسوة الكعبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -حفظه الله- , ترقية (8) صناع، من منسوبي مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة .

وقال وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة والمعارض والمتاحف عبدالحميد بن سعيد المالكي، أن الصُناع المرقون هم : - محمد عبدالوهاب خياط. - هاني بن علي داخل اللهيبي. - عادل بن محمد الجهني. - محمد بن محمد الزبيدي. - فواز بن عواض الوذيناني. - وليد بن سالم الجهني. - حسن بن علي الزهراني. - عاطف بن أحمد الحازمي.