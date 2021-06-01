مرض "نصر الله".. سعال وضيق تنفس وكواليس المخبأ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خفايا وروايات مختلفة عن مرض الأمين العام لمليشيا حزب الله حسن نصر الله، يغذيها سعاله الشديد خلال ظهوره الأخير ومعطيات أخرى.

موقع إيراني معارض تحدث، الثلاثاء، عن الأسباب الخفية وراء مرض نصر الله، وذلك إثر ظهوره قبل أسبوع خلال كلمة متلفزة، الأمر الذي أثار سلسلة من التساؤلات حول صحته وسعاله الشديد.

وبحسب ما طالعته ”الخليج 365”، نقل موقع "آوا تودي" الإيراني عن مصادر مطلعة لم يكشف عنها، قولها إن "أسباب مرض حسن نصر الله ما زالت مجهولة على الرغم من تحسن صحته بعض الشيء في الأيام الأخيرة".

وقالت المصادر إنه "خلال حرب غزة الأخيرة، اختبأ حسن نصر الله لمدة 13 يومًا في أحد مقرات حزب الله في لبنان بعمق 15 متراً تحت الأرض".

وأضافت أن "الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أصيب بضيق شديد في التنفس في اليوم السابع خلال تواجده في هذا النفق المخصص لأحد قادة الحزب، لكن لأسباب أمنية حتى في هذه الظروف لم يغادر حسن نصر الله المخبأ".

ولم يظهر أمين عام حزب الله بعد ظهوره الأسبوع الماضي، ووفقاً للمصادر فإن "الأطباء الخاصين بحسن نصر الله يحققون في سبب ضيق التنفس الشديد، لكنهم يعتقدون أنه لم يكن مصابًا بمرض فيروس كورونا المستجد، كما تحدثت بعض وسائل الإعلام عن ذلك".

ويبلغ حسن نصر الله من العمر 60 عاماً، وهو الأمين العام الثالث والحالي للحزب منذ 16 فبراير/ شباط 1992، وقد تولّى المنصب خلفًا لرجل الدين عباس الموسوي، فيما كان الأمين العام الأول للحزب صبحي الطفيلي الذي انشق عن قيادة الحزب بعد الإطاحة به بذريعة مخالفته لولاية الفقيه في إيران.

من يخلفه؟



تقارير أشارت قبل عدة سنوات إلى وجود اثنين من الشخصيات المحتملة لخلافة حسن نصر الله، أولهما نائبه نعيم قاسم والثاني هاشم صفي الدين، وهو ابن خال نصر الله وشبيهه من حيث الشكل. ويعد من أبرز الأسماء المطروحة لخلافة نصر الله في قيادة الحزب.





ويرأس صفي الدين المجلس التنفيذي للحزب، حيث سمح له موقعه بالإشراف على كامل الشؤون السياسية والبرامج الاجتماعية والاقتصادية للحزب، مما جعله على تماس مع قيادات حزبية من الصف الثاني والثالث، كما أنه يتمتع بعلاقات قوية مع الجناح العسكري.







وأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية صفي الدين في عام 2017، على القائمة السوداء للإرهاب، على خلفية مسؤوليته عن عمليات لمصلحة المليشيات في أنحاء الشرق الأوسط وتقديمه استشارات حول تنفيذ عمليات إرهابية.