قفزة في صادرات إسرائيل العسكرية.. تجاوزت 8,3 مليار دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوزت الصادرات العسكرية الإسرائيلية 8,3 مليار دولار في عام 2020، بحسب بيانات وزارة الدفاع.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم تخصيص الجزء الأكبر من الصادرات إلى منطقة آسيا والمحيط الهادىء.

وقالت في بيان: "هذا ثاني رقم قياسي تاريخي (بعد 2017 مع مبلغ 9,3 مليارات دولار) وزيادة قدرها مليار دولار مقارنة بالعام السابق".

وصنف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إسرائيل كثامن أكبر مصدر للسلاح في العالم في عام 2020.

وأشار المعهد إلى أن الزبائن الرئيسيين هم "الهند وكندا وفيتنام وأذربيجان التي خاضت عام 2020 نزاعا مسلحا مع أرمينيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن "أنظمة الرادار والرادار المبكر شكلت 16% من حجم المبيعات يليها تسليم الأسلحة والذخيرة ومن ثم الطائرات المأهولة وإلكترونيات الطيران 13% تليها الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي (10%)".

ونقل البيان عن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، قوله: "خلال العام الماضي، عملنا بشكل مكثف لتعميق الاتفاقات الحكومية والتعاون مع شركائنا في أنحاء العالم".

وأضاف: "لدى إسرائيل أسواق جديدة وفرص كبيرة للتنمية من شأنها أن تساهم في ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المحلي وتوفير وظائف جديدة وتساهم في أمن إسرائيل".

وشكلت المبيعات إلى آسيا ومنطقة المحيط الهادىء 44% من إجمالي المبيعات، مقابل 30% إلى أوروبا و20% إلى أمريكا الشمالية و4% إلى أفريقيا و2% إلى أمريكا الجنوبية، بحسب الوزارة.

ووفق قاعدة بيانات المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، مثلت إسرائيل على مدار السنوات الخمس الماضية، أول مزود أسلحة أجنبي معروف لأذربيجان بين 2017 و2019 مع مبيعات تجاوزت قيمتها 740 مليون دولار.