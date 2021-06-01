طعن مواطن وسلبه.. ضبط لص صيدليات الرياض والحصيلة 15 ألف ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت فرق دوريات الأمن في مدينة الرياض من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ثبت تورطه في عدة جرائم تمثلت في اقتحام عدة صيدليات والاستيلاء على ما بها من أموال إضافة إلى تعديه على مواطن بالطعن بسلاح أبيض وسلبه مبلغًا ماليًا.

وقد أقر المتهم بارتكاب 4 جرائم بذات النمط والأسلوب الإجرامي حيث تقدر قيمة المسروقات بـ15 ألف ريال حيث تم إيقافه لاستكمال الإجراءات وإحالته إلى النيابة العامة.

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