الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

إنفاذًا لتوجيهات محمد بن سلمان.. إخلاء مواطن مصاب بكورونا من الأردن

متابعات الخليج 365 - الرياض

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله -قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بنقل مواطن سعودي مصاب ب كورونا ( كوفيد 19 ) من المملكة الأردنية الهاشمية إلى المملكة العربية السعودية بالتعاون مع فريق طبي مختص من وزارة الصحة.

وكان متابعات الخليج 365 يعاني من مضاعفات إصابته بفايروس كورونا حيث تطلبت حالته استخدام جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم الإيكمو (ECMO ) أثناء النقل بطائرة الإخلاء الطبي الجوي.

الجدير بالذكر أن طائرات الإخلاء الطبي الجوي قامت بنقل أكثر من ( 75 ) حالة مصابة بفايروس كورونا دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس ولله الحمد.



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