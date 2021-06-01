شكرا لمتابعة خبر عن توطين قطاع الصيد قريبًا ليصبح جميع العاملين به سعوديين 100% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، عن توطين قطاع الصيد قريبًا ليصبح جميع العاملين به سعوديين 100%.

وقال خلال زيارته للمنطقة الشرقية، إن الهدف من التوطين هو تمكين الشباب من العمل وتوفير فرص في كل القطاعات.

وتحدث وكيل وزارة البيئة، أحمد العيادة، عن برنامج سيطلق بعد أسبوعين لمربي الماشية الذين يملكون 300 رأس أو أقل، وعندهم أعمال حرة، فضلا عن إطلاق مشروع بقيمة 50 مليون ريال للرش الجوي على مستوى المملكة، وفقا لـلزميلة"اليوم".

ولفت إلى وجود 4 مرافئ مطورة للصيادين في المنطقة الشرقية، كما يتواجد 12 مرفأً غير مطورة مدرجة ببرنامج التحول الوطني لتطويرها، وسيتم طرحها في أقرب فرصة.

وتابع أنهم بصدد نقل أسواق النفع العام إلى وزارة البيئة، وسيكون هناك تحول نوعي للأسواق، مؤكدًا أن العمل جار على أن يكون هناك قسم متخصص للزراعة العضوية في الأسواق المركزية.