شكرا لمتابعة خبر عن طريقة بلاغ التغيب للعمالة المنزلية آليا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الجوازات طريقة خدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية تنفذ إلكترونياً عبر منصة أبشر⁩.

ونشرت الجوازات إنفوجراف أوضحت خلاله ان هذه الخدمة تمكن صاحب العمل من بلاغ التغيب "تسجيل هروب" آليا.

وأشارت إلى أنه يتم التحقق من الشروط التالية أثناء تسجيل بلاغ التغيب : "أن تكون الإقامة سارية المفعول ويكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول ".

وتابعت: "لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب من أبشر وإنما بمراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يوما من تاريخ البلاغ وأن لا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدره للعامل ".

وأضافت: "إذا تجاوز 15 يوما لا يتم إلغاؤه نهائيا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة. "