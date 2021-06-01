شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ «السليمان» يوضح حكم الصلاة بالحذاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان، اليوم الثلاثاء، حكم الصلاة بالحذاء.

وقال الشيخ عبدالسلام السليمان، خلال مشاركته مع برنامج "فتاوى" الذي يعرض عبر شاشة قناة "السعودية"، أن الصلاة في الحذاء الأصل فيها أنها سنة وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام.

وأضاف "السليمان" أنه أخبر أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بحذائه، ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم يومًا بأصحابه فجاءه جبريل فأخبره بأن في نعليه شيء من القذر فخلعهما النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأى ذلك الصحابة خلعوا أيضًا نعالهم.

وتابع أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم بعد الصلاة عن سبب خلعهم نعالهم قالوا رأيناك فعلت يا رسول الله فخلعناهم، قال إن جبريل جاءني وأخبرني بأن فيهم قذر، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: "إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلينظر في نعليه" حتى يتأكد من عدم وجود قذر بهم.

وأشار "السليمان" إلى أنه في وقتنا الحاضر مع وجود السجاد في المساجد فلا يصلي بالنعلين ولكن لو كان في صحراء أو في مكان في بيته وأراد أن يطبق هذه السنة فلا حرج في ذلك.