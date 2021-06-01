3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

تصدرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 367 إصابة جديدة، من إجمالي 1251 حالة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 349 حالة، والمنطقة الشرقية 148 حالة، و عسير 88 حالة، والمدينة المنورة 87 حالة، وفقًا لتقارير وزارة الصحة.

وأشار التقرير إلى أن جازان سجلت 55 حالة، والقصيم 44 حالة، و نجران 30 حالة، وتبوك 26 حالة، وحائل 22 حالة، والباحة 20 حالة، والحدود الشمالية 11 حالة، والجوف 4 حالات.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتسجيل 15 حالة وفاة جديدة، و1026 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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