اخبار السعوديه

3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - وفقًا للأرقام الرسمية..

تصدرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس ، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 367 إصابة جديدة، من إجمالي 1251 حالة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 349 حالة، والمنطقة الشرقية 148 حالة، و عسير 88 حالة، والمدينة المنورة 87 حالة، وفقًا لتقارير وزارة الصحة.

وأشار التقرير إلى أن جازان سجلت 55 حالة، والقصيم 44 حالة، و نجران 30 حالة، وتبوك 26 حالة، وحائل 22 حالة، والباحة 20 حالة، والحدود الشمالية 11 حالة، والجوف 4 حالات. 

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتسجيل 15 حالة وفاة جديدة، و1026 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

اقرأ أيضا:

وزارة الصحة: لا يلزم إجراء مسحة قبل تلقي لقاح فيروس كورونا
«الصحة»: شرطان لإعطاء لقاح كورونا لمرضى السرطان

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا