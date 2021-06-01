هيئة المنافسة تدشن بوابتها الإلكترونية الجديدة

دشنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم، بوابتها الإلكترونية الجديدة ضمن مساعي تحقيق رؤية 2030 للتحول الرقمي، بحضور مجلس إدارة الهيئة وممثلي وسائل الإعلام.

وتعتبر بوابة الخدمات الإلكترونية قفزة نوعية في التحول الرقمي، وستتيح لقطاع الأعمال والمنشآت تقديم الطلبات الإلكترونية بسهولة ويسر.

وتتمثل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستفيدين من الأفراد وقطاع الخدمات في استقبال الشكاوى والبلاغات، البت في طلبات الاندماج والاستحواذ، استقبال طلبات الإعفاء من تطبيق النظام، التسوية والمصالحة، بالإضافة إلى الخدمات العامة مثل التسجيل في البرامج التدريبية.

وقد تم تكريم منسوبي الهيئة المشاركين في مشروع البوابة الإلكترونية من قبل معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور محمد الجاسر، داعية إلى زيارة البوابة عبر «الضغط هنا».