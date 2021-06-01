السفير الصيني يتفاعل مع صورة طفل يحاول امتطاء جمل: حب الوطن من الإيمان

تفاعل السفير الصيني في الرياض «شن وي تشينج»، مع صورة طفل يحاول امتطاء جمل، مشيرا إلى أنه على كل إنسان حب وطنه وثقافته وتقاليده، واصفا الصورة بانها «مؤثرة».

وكتب السفير الصيني –عبر حسابه على تويتر- قائلا «إنها صورة مؤثرة.. «حب الوطن من الإيمان».. يجب على كل مواطن، بغض النظر عن عرقه أو دينه، أن يحب وطنه وثقافته وتقاليده».

ونشر الشاعر «نايف أبا العون» صورة الطفل والجمل عبر حسابه على تويتر، وكتب قائلا «من يترجم لنا شعور هذا البدوي الصغير؟».

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