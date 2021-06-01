نادي الإبل يعلن آلية المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز: لقاح كورونا شرط

اعلن نادي الإبل، آلية الدخول والمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، مشيرا إلى أن الجميع سيكون محصنا ضد كورونا وفقا للحالة على تطبيق (توكلنا).

وقال النادي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن جميع العاملين في المهرجان سيكونون من المحصنين، وكذلك دخول الزوار والمشاركين من المحصنين، وفقا للحالة في تطبيق (توكلنا).

وأشار نادي الإبل إلى سعيه لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، لضمان تجربة آمنة خلال المهرجان.

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