السعودية مجتمع شاب.. 24 مليونًا تحت الأربعين قوة المملكة لتحقيق رؤية 2030

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء، تخطي سكان المملكة العربية السعودية مستوى الـ35 مليون نسمة بنهاية النصف الأول من عام 2020، فيما احتل الشباب النسبة الأكبر.

وبلغ عدد سكان البلاد 35,013,414 نسمة، دون توضيح لتوزيع السكان ما بين السعوديين والأجانب، حيث لم تظهر تقارير الهيئة منذ عام 2018 عدد الأجانب، والذين قدرتهم بنحو 12.6 مليون أجنبي يشكلون 38% من سكان المملكة.

مجتمع شاب

وفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، المبنية على نتائج المسح الديمغرافي لعام 2016، بلغ إجمالي عدد السكان الأقل من 40 عاما حتى منتصف 2020 ما يصل إلى 24,188,384 نسمه يشكلون 69.1% من اجمالي السكان وذلك بارتفاع وصل إلى 523,429 نسمة مقارنة بمنتصف عام 2019.

وتظهر هذه التقديرات أن المجتمع في المملكة العربية السعودية يتمتع بصفة الشباب، والتي تشهد تزايدا في السنوات الأخيرة.

المستقبل السعودي

تشير بيانات تقرير الهيئة العامة للإحصاء إلى أن الفئات العمرية الأقل من 15 سنة سجلت خلال عام ارتفاعا عدديا بـ 166,530 نسمة ليصل عددهم بمنتصف عام 2020 إلى 8,556,493 نسمة مقابل 8,389,963 نسمة في منتصف عام 2019، ما يشير إلى أن السنوات المقبلة ستشهد ايضا المزيد من السكان اللذين سيدخلون مرحلة الشباب.

أما الفئات العمرية ما بين 15 عاما وحتى 34 عاما والتي يمكن أن تمثل في الغالب جيل الشباب في أي مجتمع، فقد شهدت خلال عام واحد فقط زيادة بمقدار 255,501 نسمه ليصل عددها إلى 11,823,262 نسمة بمنتصف عام 2020 ويشكلون نحو 38% من سكان المملكة، حيث بلغ عددهم بمنتصف عام 2019 11,567,761 نسمه.

فئة الرجال

أظهرت بيانات تقرير الهيئة العامة للإحصاء حفاظ فئة الرجال على قوتها بالمجتمع السعودي، في الفئة العمرية ما بين 40 عاما وحتى 59 عاما، حيث بلغ عددهم 8,905,708 نسمة يشكلون 25.4% من إجمالي السكان، حيث ارتفع عددهم من 8,674,934 نسمة في منتصف عام 2019 بزيادة عددية 230,774 نسمة.

فئة الشيوخ

أما الفئات العمرية من 60 عاما وفوق فبلغ عددهم 1,919,322 نسمة يشكلون 5.5% فقط من إجمالي سكان المملكة على الرغم من ارتفاعهم من 1,878,280 نسمة منتصف العام 2019 بارتفاع 40,042 نسمة.

رؤية ولي العهد

دائما ما أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على اعتبار الشباب القوة الحقيقية لتحقيق الرؤية الوطنية والتي بحسبه لن تتحقق سوى من خلال الشباب السعودي، الذي اعتبره الأمير أحد أبرز المزايا بالسعودية، بمقولته: «شبابنا واعٍ وقوي ومثقف ومبدع لديه قيم عالية».

ونهج ولي العهد في دعمه للشباب نهجاً جديداً، فمنذ عام 2015 دشن خططاً ومبادرات تتوافق مع المعايير الشبابية الحديثة، وتوسع في أنشطته على مختلف الصعد، ليواكب احتياجات ومتطلبات الشباب السعودي، ويعزز النهوض بالمجتمع، وقفز بعدد الفعاليات والبرامج إلى أكثر من 70 برنامجا ومبادرة داخل المملكة وخارجها، وتوسع بالنشاطات الرئيسية لتطال مناطق جديدة ضمن المملكة، وتجاوز عدد حضور البرامج والأنشطة 68500 شاب وشابة في 22 مدينة، وذلك بدعم وتوجيه ولي العهد رئيس مجلس إدارة مركز الملك سلمان للشباب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يشدد دائماً على أهمية دور الشباب في مستقبل البلاد.

يذكر أن رؤية المملكة 2030 تستهدف في المقام الأول العمل على تلبية احتياجات الشباب السعودي في السنوات المقبلة من خلال الخطط والبرامج التي تم إطلاقها في كافة القطاعات لتوفير السكن المناسب والبنية الأساسية اللازمة لزيادة الطلب على الخدمات مع النمو السكاني وتوقعات ارتفاع الطلب على كافة المنتجات والخدمات.