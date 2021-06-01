أمير تبوك يستقبل وزير التجارة وزير الإعلام المكلف

استقبل أمير منطقة «تبوك»، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، فى مكتبه بالإمارة اليوم، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، الذي يزور المنطقة حاليا. ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، من اهتمام وعناية بكل ما يمس المواطن من المشروعات التنموية التي تخدم قطاع التجارة، مشيدا بجهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة فى تنفيذ المشروعات التي تخدم المنطقة ومحافظاتها ومراكزها استثماريا وتنمويا.

جرت، خلال اللقاء، مناقشة ما يخص المنطقة من مبادرات، لتحسين بيئتها الاستثمارية، وتعزيز مقوماتها الاقتصادية، واستغلال الثروات والمقومات الطبيعية والإنسانية فى المنطقة، وتنمية القطاع الخاص من خلال تحفيز المستثمرين ورواد الأعمال، خصوصا فى الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد أمير «تبوك» بخطة الوزارة الطموح ومشروعاتها المهمة، التي سيكون لها أكبر الأثر فى تعزيز جاذبية المنطقة الاستثمارية، وتطوير قطاع الأعمال وفق رؤية المملكة. من جهته، أعرب «القصبي» عن شكره لسموه على حفاوة الاستقبال، وما يلقاه فرع الوزارة فى المنطقة من دعم واهتمام، مما كان له الأثر الكبير فى تذليل الصعوبات، وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة، منوها بما تشهده المنطقة من تطور ونمو فى مختلف المجالات.

حضر الاستقبال نائبة وزير التجارة الدكتورة، إيمان المطيري، ومساعد وزير التجارة، بدر الهداب، ووكيل إمارة المنطقة، محمد بن عبدالله الحقباني، وعدد من مسؤولي الوزارة.