جرت، خلال اللقاء، مناقشة ما يخص المنطقة من مبادرات، لتحسين بيئتها الاستثمارية، وتعزيز مقوماتها الاقتصادية، واستغلال الثروات والمقومات الطبيعية والإنسانية فى المنطقة، وتنمية القطاع الخاص من خلال تحفيز المستثمرين ورواد الأعمال، خصوصا فى الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد أمير «تبوك» بخطة الوزارة الطموح ومشروعاتها المهمة، التي سيكون لها أكبر الأثر فى تعزيز جاذبية المنطقة الاستثمارية، وتطوير قطاع الأعمال وفق رؤية المملكة. من جهته، أعرب «القصبي» عن شكره لسموه على حفاوة الاستقبال، وما يلقاه فرع الوزارة فى المنطقة من دعم واهتمام، مما كان له الأثر الكبير فى تذليل الصعوبات، وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة، منوها بما تشهده المنطقة من تطور ونمو فى مختلف المجالات.
حضر الاستقبال نائبة وزير التجارة الدكتورة، إيمان المطيري، ومساعد وزير التجارة، بدر الهداب، ووكيل إمارة المنطقة، محمد بن عبدالله الحقباني، وعدد من مسؤولي الوزارة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير تبوك يستقبل وزير التجارة وزير الإعلام المكلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.