إحباط تهريب 308 كيلوجرامات من الحشيش و23 طنا من القات

وأوضح العقيد القريني أن الدوريات الساحلية بقطاع رأس تنورة بالمنطقة الشرقية تمكنت من إحباط محاولة تهريب (220.6) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، وفي عملية أخرى تم إحباط محاولة تهريب (88) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر و(23.7) طنّاً من مادة القات المخدر، و(14224) قرصاً مخدراً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان، وتم القبض على مهربيها وعددهم (12) متهما ، (5) من الجنسية الإثيوبية، و(4) مواطنين، و(3) من الجنسية اليمنية.
وأوضح أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المُهرَّبات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًّا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن دوت الخليج وشبابه.
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