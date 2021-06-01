ضبط مخالفين فرغا مياه صرف غير معالجة في وسط بيئي بجدة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط صهريجي صرف يعمل عليهما مقيمان من الجنسية الأريتيرية وتعود ملكيتهما لمواطن، ويتم تفريغ حمولتهما في موقع يستخدم كمشتل للنباتات.
وأضاف المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهما من الجهات المختصة، مبينًا أن عقوبة إلقاء مياه الصرف غير المعالجة أو تصريفها في أي وسط بيئي السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.
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