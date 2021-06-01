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أمير مكة يستقبل قائد قوات أمن الحج والعمرة

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة المعين حديثا اللواء محمد البسامي بحضور مساعده العميد فواز المتيهي.

وهنأ الأمير خالد الفيصل، اللواء البسامي بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

من جهته أكد اللواء البسامي حرصه والعاملين في القوات الخاصة لأمن الحج العمرة على بذل المزيد من الجهود بما يحقق التطلعات.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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