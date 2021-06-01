مكة والمدينة تسجلان أعلى درجة حرارة

توقع المركز الوطني للارصاد بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقتي المدينة وحائل. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية .

وسجلت مكة المكرمة والمدينة المنورة أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغت 45 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 23 درجة مئوية.

أما نسبة الرطوبة فقد سجلت ينبع أعلى نسبة رطوبة بلغت 95 أما تبوك فكانت الأقل نسبة رطوبة حيث بلغت 20.