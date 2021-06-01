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إغلاق 54 منشأة مخالفة للإحترازات بجدة

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الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس ، 4124 جولة رقابية مع الجهات المعنية ، لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية ، والتي أسفرت عن إغلاق 54 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية ، ورصدت الفرق الميدانية خلالها 144 مخالفة ، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح ، والتهاون في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا ، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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