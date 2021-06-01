شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 54 منشأة مخالفة للإحترازات بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس ، 4124 جولة رقابية مع الجهات المعنية ، لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية ، والتي أسفرت عن إغلاق 54 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية ، ورصدت الفرق الميدانية خلالها 144 مخالفة ، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح ، والتهاون في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا ، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.