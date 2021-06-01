السفارة في سريلانكا تكشف إجراءات سفر السعوديين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

أحاطت سفارة المملكة العربية السعودية في سريلانكا، المواطنين الراغبين في السفر لسريلانكا، بالإجراءات والاشتراطات المطلوبة لدخول البلاد والتي من بينها وجود تأشيرة مسبقة إلكترونية، نظرًا للظرف الحالية في تفشي وباء فيروس كورونا.

السفارة في سريلانكا وشروط الدخول:

وقالت السفارة في بيان لها إن وزارة الصحة السريلانكية أعلنت عن إجراءات جديدة ستطبق حتى 30 يونيو 2021 على جميع المسافرين القادمين من الخارج وهي كالآتي:

1- تأشيرة دخول إلكترونية إلى سريلانكا.

2- فحص pcr قبل 96 ساعة.

3- شهادة التطعيم الأصلية ضد كوفيد 19 باللغة الإنجليزية.

4- فحص pcr عند الوصول.

5- الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا على جميع القادمين إلي سريلانكا وإجراء فحوصات pcr خلال فترة الحجر.

6- يتحمل الزائر كافة التكاليف المالية المترتبة لتلك الإجراءات.

السماح للمواطنين بالسفر للخارج

يذكر أنه في الخامس من شوال 1442 هـ دخل قرار رفع حظر السفر إلى الخارج حيز النفاذ حيث تمكن المواطنون الراغبون في السفر من مغادرة البلاد وفق القواعد والضوابط التي حددتها وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني والجهات الصحية في المملكة.

الفئات المستفيدة من قرار السفر للخارج

وقد حددت وزارة الداخلية الفئات المسموح لها بالسفر للخارج كما يلي:

المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

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