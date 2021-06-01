شكرا لقرائتكم خبر عن "خلنا أول اتصال".. حملة للتوعية بالخدمات الإسعافية الطارئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي حملة توعوية تحت شعار "خلنا أول اتصال" عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، لتعزيز ثقافة الاتصال وطلب الخدمة الإسعافية للحالات الطارئة، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وتستهدف الحملة رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بضرورة الاتصال بالرقم 997 وطلب الخدمة الإسعافية عند الحاجة إليها في أي وقت وفي أي مكان، لاسيما خلال الدقائق الأولى.