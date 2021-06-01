شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إعادة افتتاح 16 مسجداً بعد تعقيمها في 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، افتتاح 16 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 6 مناطق، بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 115 يوماً 1449 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها ثمانية مساجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجدين في كل من مناطق الباحة والرياض والشرقية، ومسجد واحد في كل من مناطق القصيم والحدود الشمالية.