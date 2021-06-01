شاهد سيارة GAC الجديدة أكثر سيارات الكروس تميزًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

متابعات الخليج 365- متابعة

وثق مقطع فيديو سيارة GAC الجديدة التي صنفت من بين أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها تميزًا لهذا العام، وتأتي المركبة باسم GS4 Plus.

مواصفات سيارة GAC الجديدة

وكشفت شركة GAC الصينية عن مواصفات سيارتها الجديدة، حيث جاءت بتصميم أنيق وجذاب للواجهة الأمامية، كما يمكن رؤية الشبك الكبير لغطاء المبرد الذي توضع على جانبيه مصابيح وفتحات هوائية وهو ما يمنح المركبة مظهرًا هجوميًا بعض الشيء.

ويتوسط تصميم المصابيح الخلفية خطوطًا من الكروم مصنوعة بأناقة لافتة.

وجاءت قمرة القيادة بروح عصرية وبها شاشة لمسية، كما تميزت بتداخل الجلد الأحمر مع عناصر التصميم الداخلي وألوان المقاعد والأبواب بصورة جذابة.

وحصلت هذه المركبة على أنظمة تكييف حديثة تؤمن توزيع الهواء على المقاعد الأمامية والخلفية بشكل ممتاز، وعلى أحدث أنظمة الملتيميديا التي يمكنها الاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية لاسلكيًا، إضافة إلى أنظمة الأمان التي يمكن من خلالها تحديد موقع السيارة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ واستدعاء النجدة.

ويأتي هيكل السيارة بطول 4 أمتار و71 سنتيمترًا، بعرض 188 سم، وارتفاع 172 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 271 سم، أما العجلات فحصلت على أقراص من الكروم بمقاسات تتراوح ما بين 17 و19 إنشًا.

وستطرح هذه المركبة بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر تولد عزما يعادل 252 حصانًا، ومحركات أكثر اقتصادية بسعة 1.5 ليتر بعزم 169 حصانًا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات، بحسب موقع moto1 المتخصص في أخبار السيارات.

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