هل يمكن العزل الجماعي لمصابي كورونا ؟ الصحة ترد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت وزارة الصحة ممثلة في مركز 937 صحة على أهمية عزل مصابي كورونا سواء في العزل الجماعي لأكثر من حالة أو في العزل الفردي.

ضوابط العزل الجماعي

وقال المركز ردًا على استفسار بشأن مدى إمكانية عزل أكثر من مصاب معًا: “ينبغي عزل الحالات المصابة عن السليمة، ويمكن العزل الجماعي للمصابين في غرفة واحدة ودورة مياه مخصصة، ويفضل عزل من تظهر عليهم أعراض بشكل منفصل عن الذين لم تظهر عليهم الأعراض مع أهمية تطبيق بقية الاحتياطات والإجراءات المتبعة في عزل الحالات المؤكدة”.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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