شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الدفاع تعلن بدء القبول والتسجيل للكليات العسكرية لخريجي الثانوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة الدفاع عن بدء القبول والتسجيل للكليات العسكرية الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة/علوم طبيعية) للالتحاق في الخدمة العسكرية اليوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أنه على الطلبة خريجي الثانوية العامة لعام (1442- 1443هـ ) التابعة لوازرة التعليم تخصص (العلوم الطبيعية) الراغبين بالالتحاق بوزارة الدفاع التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد) للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة.

وأكدت على الطلاب بضرورة التسجيل بموقع (النفاذ الوطني) لكي يتمكن الطالب من عملية التسجيل.