شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ «السند» يوضح حكم الذهاب إلى الحج أو العمرة على نفقة الآخرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند، أمس الاثنين، حكم الذهاب إلى الحج أو العمرة على نفقة الآخرين.

وقال الشيخ عبدالرحمن السند، خلال لقائه في برنامج "يستفتونك" على قناة "رسالة"، أن الله عز وجل قال: "ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا"، وهذا يقصد به استطاعة بدنية ومالية.

وأكد "السند" أن الاستطاعة المالية تعني أن يكون لدى المسلم المال الكافي لذهابه إلى الحج أو العمرة وحتى عودته، مضيفًا أنه في حال لم يملك المال اللازم، فلا يجوز أن يتكفل الآخرون بتكلفة الحج أو العمرة، سواء كان ذلك في صورة هبة أو صدقة، كما لفت إلى أنه حال عرض عليه أحد الأشخاص إعطاءه المال لذلك، فيجوز خروجه للحج أو العمرة بهذه الأموال.