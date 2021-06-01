شكرا لمتابعة خبر عن بنك الدم بمستشفى الأمير مشاري بن سعود ببلجرشي يحقق المركز الأول على مستوى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله الغامدي (صدى):

حصل بنك الدم بمستشفى الامير مشاري بن سعود على المركز الاول على مستوى المملكة بنسبة 90% في تقرير تجربة رحلة التبرع بالدم للربع الاول لعام 2021م وذلك عبر عدة معايير منها سهولة الوصول الى بنك الدم وتوفر المواقف ومساعدة موظف الاستقبال وسهولة التسجيل ووضوح المعلومات التثقيفية قبل التبرع بالدم ومهارة الفني في عملية سحب الدم واهتمام الموظفين بالإجابة على أسئلتك ومراعاة مخاوفك ومتابعة حالتك بعد التبرع بالدم وغيرها من المعايير المعتمدة.