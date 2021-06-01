استدرجه لمكان مجهول.. تنفيذ حكم القتل حدًا بحق «ناحر» طفله في جازان

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل «حد الغيلة» في أحد الجناة بمنطقة جازان، والذي قتل طفله نحرًا، بعد أن استدرجه لمكان مجهول.

وقالت وزارة الدخلية، إن المواطن محمد بن عبدالله بن حمد سويدي أقدم على قتل ابنه عبدالله (سعودي الجنسية) البالغ من العمر عشر سنوات، باستدراجه إلى مكان مهجور لا يستطيع معه الغوث ونحره بسكين وطعنه عدة طعنات، مما أدى إلى وفاته.

وأشارت إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأشارت إلى تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني اليوم الثلاثاء في إصلاحية سجن جازان بمنطقة جازان.

وأكدت وزارة الداخلية للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم.

وحذرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.