اختراع سعودي مذهل.. فتاة تبتكر قفازًا يترجم حركات اليد إلى 30 لغة

ابتكرت فتاة سعودية قفازًا ذكيًا يمكنه ترجمة حركات اليد ولغة الإشارة إلى 30 لغة وبلهجات مختلفة، كما يشتمل القفاز على 180 صوتًا مختلفا يمكن للمستخدم الاختيار من بينها.

واحتفت قناة «بي بي سي» بابتكار الفتاة السعودية هديل أيوب الذي أطلق عليه اسم (BrightSign).

ويمكن للقفاز ترجمة حركات اليد الخاصة بالمستخدم وكذلك لغات الإشارة، بالإضافة إلى أنّه مزوّد بساعةٍ وشاشتين صغيرتين، وأدوات استشعارٍ ترصد حركة الأصابع واتجاهات اليد، ويمكنه التعامل مع أي لغة إشارة، كما أنّه يرتبط بتطبيق على الهواتف الجوالة.

وتم إنتاج النسخة الأولى من القفاز منذ عامين، ومنذ ذلك الوقت تمّ إدخال العديد من التطويرات عليه.

وقالت هديل، إنَّ القفاز يترجم لغة الإشارة الى 30 لغة وبحوالي 180 صوتًا مختلفًا، ومن بينها 8 لهجات عربية.

يذكر أنَّ هديل أيوب هي مخترعة سعودية تقيم حاليًا في بريطانيا، وتعمل باحثة في كلية جولد سميث بجامعة لندن، كما عملت كمحاضرة في قسم التصميم الداخلي في جامعة الملك عبد العزيز.

وحصلت هديل أيوب على ماجستير في الفنون الحاسوبية عام 2015م من كلية جولد سميث، وبكالوريوس في التصميم الداخلي من جامعة دار الحكمة بالسعودية.

اقرأ أيضا:

بالصور.. السعوديات يسهمن في الحراك الاقتصادي والتنموي وفق «رؤية 2030»

80 مجندة بقوات «أمن الحج» تباشرن مهامهن على أبواب الحرم المكي