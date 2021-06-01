القحطاني يكشف موعد تطبيق نظام الأرصاد ويتحدث عن عقوبة السجن والغرامة

أوضح الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن نظام الأرصاد سيتم تطبيقه بعد 180 يوما من تاريخ صدوره، مضيفا أن الجميع بانتظار وضع اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

وقال القحطاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، إن اللوائح التنفيذية تفسر مواد النظام ومنها المادة المتعلقة بالعقوبات والغرامات على من يقوم بتداول معلومات الطقس.

وأشار إلى أنه خلال المرحلة المقبلة ومن خلال وضع اللوائح التنفيذية للنظام سيكون هناك آلية لعملية التراخيص المتعلقة بمزالة العمل في مجال خدمات الأرصاد. موضحا ان موضوع التحذير أو التنبيه المجتمعي والمعلومات المتعلقة بالسيادة الوطنية ستكون حصرا على المركز الوطني للأرصاد فقط.

وأضاف القحطاني، أن المقصود بالسيادة الوطنية هو المعلومات ذات الجانب الحكومي وسيادة الدولة، وهو أمر مختلف عن المعلومات المتعلقة بالطقس.

وحول العقوبات المقدرة بالسجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون ريال، أوضح القحطاني، ان النظام يعطي مدة زمنية لتطبيقه، موضحا ان مركز الأرصاد لا يعترف بأي شخص يقوم بتنبيهات الطقس.، مشيرا إلى أن النظام يحتاج إلى 180 يوما لبدء التنفيذ فعليا من بدء صدور قرار النظام من مجلس الوزراء.

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