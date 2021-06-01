إجراء 9598 عملية جراحية في مستشفيات جازان خلال 4 أشهر

أجرت أقسام العمليات بالمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بجازان، 9598 عملية جراحية خلال الثلث الأول من العام الحالي 2021.

وأشارت «صحة جازان»، إلى أن تلك العمليات شملت 7131 عملية جراحية، و2467 عملية جراحة اليوم الواحد.

وأوضحت أن عدد العمليات بمستشفى الملك فهد المركزي بلغ 1968 عملية، وبمستشفى صبيا العام 1695 عملية، وبمستشفى الأمير محمد بن ناصر 1589 عملية، امتداداً للجهود التي تقدمها للمرضى والمراجعين في جميع محافظات المنطقة من خلال طواقم طبية تعمل على مدار الساعة.