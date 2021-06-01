بدء التسجيل في برنامج إعانات مزارعي النخيل

أعلن المركز الوطني للتمور، عن بدء التسجيل في برنامج الإعانات الزراعية لمزارعي النخيل لعام (1441 – 2020).

وأشار مركز التمور –عبر تويتر- إلى أن فترة التسجيل من اليوم 1 يونيو 2021 وحتى 23 أغسطس 2021، وذلك عبر الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي اضغط هنا

من جهة أخرى، ذكر مركز التمور أن دراسة سلوك المستهلك أظهرت بأن «معمول التمر»، يعد من أكثر منتجات التمور استهلاكاً بين أفراد المجتمع السعودي.

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