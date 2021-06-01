تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق مواطن طعن آخر بسكين في الشرقية

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

وقالت وزارة الداخلية، إنَّ حسن بن أحمد بن علي آل سليمان، أقدم على قتل سعود بن فيصل بن علي آل درويش (سعودي الجنسية) بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.

وأشارت إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه والحكم بقتله قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف, ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا, وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن, وتحقيق العدل, وتنفيذ أحكام الله في كلّ من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم.

وحذرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.