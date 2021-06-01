رئيس هيئة الأمر بالمعروف: شرط واحد لحجة أو عمرة صحيحة بمال الغير

كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حكم الذهاب إلى الحج أو العمرة على نفقة الآخرين.

وقال الشيخ السند خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة» إن الله عز جل قال في كتابه العزيز «ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا» والاستطاعة هنا نوعان: مالية وجسدية، فالمالية أن يكون لدى الإنسان المال لنفقته وسفره حتى يرجع من الحج أو العمرة.

وأضاف أما إذا كان الإنسان ليس لديه مال، فليس عليه واجب شرعي أن يتكفف الناس يطلب منهم المال، سواء كان ذلك بالمنة أو الصدقة، لأنَّ لحوق المِنّة بالمال على الإنسان ليس مما تؤدّى به شعائر الله جلّ وعلا وواجباته، فليس مطلوبًا منه شرعًا أن يأخذ المال من الآخرين.

وتابع الشيخ السند، قائلًا: أما لو أن إنسانا عرض عليه المال، وقَبِله، ففي هذه الحالة يكون حجه وعمرته صحيحة.

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