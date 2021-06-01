مليونا إصابة بـ«كورونا» في الخليج.. والسعودية بين الأكثر تعافيًا

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج العربي تجاوزت المليوني إصابة، مشيرا إلى أنه تم إعطاء أكثر من 32.6 مليون جرعة لقاح حتى الآن.

وقال «الإحصاء الخليجي»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الاثنين، بلغ إجمالي اللقاحات المعطاة (32,650,109) جرعة، بينما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة (2,005,708)، وبلغ إجمالي حالات التعافي (1,902,157)، وبلغ إجمالي حالات الوفاة (14,695).

وحول نسب التعافي بدول الخليج العربي، أوضح مركز الإحصاء أن قطر سجلت 98.1%، والإمارات 96.4%، والسعودية 96.2%، والكويت 95.0%، وسلطنة عمان 92.1%، والبحرين 87.8%.

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