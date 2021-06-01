السعودية | في أول زيارة خارجية له.. ولي العهد الكويتي يصل السعودية اليوم

المناطق - الرياض

يبدأ ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم زيارة رسمية للمملكة هي الأولى له منذ توليه منصبه في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2020.

تأتي زيارة ولي العهد الكويتي للرياض، تلبية لدعوة تلقاها في وقت سابق من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. ومن المتوقع أن يبحث ولي العهد مع الشيخ مشعل الأحمد، تعزيز العلاقات بين البلدين، إلى جانب بحث سبل زيادة التنسيق بين دول التعاون الخليجي الست تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية والدولية.