شكرا لقرائتكم خبر عن 8956 بلاغاً إسعافياً يستقبلها الهلال الأحمر بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهر مايو الماضي 8956 بلاغاً إسعافياً متنوعاً، منها 88 بلاغاً عن طريق تطبيق "أسعفني" للبلاغات الإسعافية.

وقدمت الفرق الطبية بالفرع الخدمة الطبية الإسعافية لـ 7831 حالة، منها 4196 حالة قدمت لها الخدمة الطبية الإسعافية ثم تم نقلها للمستشفيات، بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية إلى 3494 حالة بالموقع ولم تنقل للمستشفيات، فيما وصل إجمالي بلاغات الوفيات إلى 141 حالة.

وأهاب الهلال الأحمر بالشرقية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق "أسعفني" عند حدوث أي طارئ -لا قدر الله- وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، منوهاً بأهمية التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا تتم إعاقتهم عن تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.