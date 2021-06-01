السعودية | المعهد السعودي الياباني للسيارات بجدة يعلن فتح باب التدريب المنتهي بالتوظيف

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المعهد السعودي الياباني للسيارات بجدة يعلن فتح باب التدريب المنتهي بالتوظيف والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 11:15 صباحًا, 1 يونيو 2021 م
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أعلن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة عن فتح باب القبول لاستقبال المتقدمين من حملة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بمجال تقنية وصيانة السيارات .
ودعا المعهد الراغبين في التقديم إلى الدخول عبر الموقع الالكتروني للمعهد للاطلاع على اشتراطات القبول www.sjahi.org .