السفارة لدى ماليزيا: إغلاق شامل التزموا بإجراءات تقييد الحركة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية في ماليزيا بالمواطنين المتواجدين هناك بضرورة الالتزام بالتعليمات وإجراءات تقييد الحركة.

إغلاق شامل

وأوضحت السفارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن السلطات الماليزية أعلنت عن فرض إغلاق شامل على البلاد بداية من ١ يونيو وحتى ١٤ يونيو القادم بعد الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

غرامات وعقوبات

وأضافت السفارة، أن هذه الإجراءات تأتي لسلامتكم وللحد من انتشار فيروس كورونا وأيضاً لتجنب الغرامات والعقوبات المترتبة على ذلك، نسأل الله أن يحفظ الجميع.



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