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السفارة لدى ماليزيا: إغلاق شامل التزموا بإجراءات تقييد الحركة

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شكرا لقرائتكم السفارة لدى ماليزيا: إغلاق شامل التزموا بإجراءات تقييد الحركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

السفارة لدى ماليزيا: إغلاق شامل التزموا بإجراءات تقييد الحركة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أهابت سفارة المملكة العربية في ماليزيا بالمواطنين المتواجدين هناك بضرورة الالتزام بالتعليمات وإجراءات تقييد الحركة.

إغلاق شامل

وأوضحت السفارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن السلطات الماليزية أعلنت عن فرض إغلاق شامل على البلاد بداية من ١ يونيو وحتى ١٤ يونيو القادم بعد الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس المستجد.

غرامات وعقوبات

وأضافت السفارة، أن هذه الإجراءات تأتي لسلامتكم وللحد من انتشار فيروس كورونا وأيضاً لتجنب الغرامات والعقوبات المترتبة على ذلك، نسأل الله أن يحفظ الجميع.

 

 
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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