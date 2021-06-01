الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

الحصيني يتوقع موجة حارة قوية بعدة مناطق بدءاً من الغد

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، تعرض عدة مواقع لموجة حر قوية ابتداءً من غد الأربعاء.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “متوقع التأثير الأكبر على شمال الشرقية والربع الخالي وأجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والكويت وجنوب شرق العراق، الحرارة المتوقعة عليها تراوح بين 44° و46°”.

وأضاف عبدالعزيز الحصيني: “يليها منطقتا الرياض والقصيم، ومتوقع أن تراوح الحرارة بين 44° و46°”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء صحو إلى غائمة جزئياً على مناطق) جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة، حائل) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية ،الرياض).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة.فيما تكون جنوبية على باب المندب بسرعة15-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .



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