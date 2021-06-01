النفط يرتفع وخام برنت يقفز فوق 70 دولاراً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار النفط اليوم حيث قفزت العقود الآجلة لخام برنت دولاراً لتصل إلى 70.34 دولار للبرميل، وفقا لـ”رويترز”.

وبالأمس ارتفعت أسعار النفط في ظل التوقعات الإيجابية بشأن الطلب على الخام في النصف الثاني من العام الجاري، وقبل اجتماع “أوبك”+” اليوم الثلاثاء.

اجتماع أوبك +

ومن المقرر أن تقيم مجموعة “أوبك+” على هامش الاجتماع ما إذا كان المنتجين سيتعين عليهم تعديل مستويات الإنتاج الفترة المقبلة أم لا.

ويتوقع المحللون لدى شركة الخدمات المالية “إيه إن زد” ANZ تجاوز الطلب مستويات المعروض بنحو 650 ألف برميل يوميًا في الربع الثالث، وبمقدار 950 ألف برميل يوميًا في الربع الرابع، بحسب وكالة “رويترز”.

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