السعودية | التجارة السعودية تعاقب المشاركين بحفل "مشاهير سناب شات"

شكرا لقرائتكم التجارة السعودية تعاقب المشاركين بحفل "مشاهير سناب شات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في جديد القضية التي أثارت ضجة في السعودية، إثر حفلٍ أقامته إحدى "شركات العلاقات العامة"، بحضور عدد من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، أعلنت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء، فرض غرامات مالية على المعنيين.

وأوضحت الوزارة أنها استدعت الشركة المعنية عن تجمع "مشاهير سناب شات" المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الفيروس مع فرض غرامة ماليها عليها قدرها 300 ألف ريال.

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كما أكدت في بيان أنه "تم إيقاع العقوبة بناء على لائحة الحد من التجمعات وجدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا الصادرة من وزارة الداخلية".

إلى ذلك، لفتت إلى أنها وجهت في وقت سابق "المنشآت التجارية والأسواق في المملكة لمنع أي ممارسات تسبب التزاحم داخل أو خارج أي منشأة، بما في ذلك منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية، مع حظر مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة، إضافة إلى منع إقامة المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور من خلال الحفلات بمختلف أنواعها".

يشار إلى أنه وفقا لنظام النيابة العامة في السعودية، فإن عقوبة المشاركين في هذا الحفل المخالف السجن والغرامة، إذ تندرج ضمن جريمة المساس بالقيم الدينية والآداب العامة في السعودية.

انتقادات واسعة

وكانت تلك القضية شهدت جملة واسعة من ردود الأفعال على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى عدد كبير من المغردين على "تويتر"، امتعاضهم من هذا التصرف الذي لا يرتقي للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية في سبيل مكافحة كورونا.

أتت تلك الانتقادات بعد أن نشر عدد من المشاهير الذين شاركوا في الحفل، مقاطع مصورة عبر حساباتهم الشخصية، أظهرت مخالفة فاضحة للقواعد والبروتوكولات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة في سبيل مكافحة الجائحة، إضافة إلى مخالفته الآداب العامة في البلاد.